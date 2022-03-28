Пёс покусал мальчику правую ногу.

Гусь-Хрустальный районный суд оштрафовал департамент ветеринарии на 60 тысяч рублей за нападение собак на мать и её ребёнка. Бездомные животные покусали мальчика за ногу. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.В один из дней во время прогулки неподалеку от дома, они нападению безнадзорных четвероногих, большая часть которых имела бирки. В результате чего сын гусевчанки получил травму правой голени.В приёмном отделении ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная ГБ» пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и вакцинировали от возможных инфекций. Женщина написала заявление в полицию. МВД провело проверку, но «в связи с отсутствием признаков преступления и административного правонарушения», материал списали в архив. Собственники пса не установлены.Мать написала заявление в суд. Фемида посчитала ответчиком по делу департамент ветеринарии Владимирской области, поскольку с марта 2021 ведомству передали ряд функций по работе с бесхозяйными животными.Полномочия выполнялись ненадлежащим образом, отсутствовал должный контроль за учреждениями, занимающимися отловом. В итоге в пользу истца взыскали 60 тысяч рублей.