На квартиру или дом может быть наложен арест даже из-за одной задолженности.

На квартиру или дом может быть наложен арест даже из-за однойзадолженности.Адвокат Андрей Саунин объяснил, что самыежесткие меры грозят жителям страны из-за неуплаты алиментов. Причиной дляареста имущества может стать задолженность от трех тысяч рублей, далее могутпоследовать обязательные работы и даже уголовная ответственность."Если долг накапливается в размере более 10тысяч рублей, то должника могут лишить водительских прав и ограничить ему выездза границу", – объяснил эксперт. При небольшихдолгах на имущество накладывается запрет на регистрационные действия, то естьквартиру нельзя сдать или продать.Крупныйдолг может нести за собой продажу имущества на торгах, такая практика распространена,говорит адвокат. "При значительных долгах по алиментам, присоразмерности долга стоимости имущества, жилье и вовсе изымается и продается сторгов, чтобы закрыть долг", -рассказал Саунин.Однако есть нюансы, суд не может изъять единственное жилье,даже если оно приобретено в ипотеку. Возможно также, что дорогую квартиру порешению суда продают и меняют на более дешевую, но такая практика встречаетсякрайне нечасто.