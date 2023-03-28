Александр Авдеев помогает семьям из Артёмовска в вопросах обустройства во Владимире. Как сообщает...

Александр Авдеев помогает семьям из Артёмовска в вопросах обустройства во Владимире.Как сообщает Правительство Владимирской области, на данный момент прибывшие во Владимир жители Артёмовска (ДНР) находятся в пунктах временного размещения.Семьям предоставлены кров, медобслуживание и еда.Многие из них уже трудоустроены. Некоторые даже решили открыть своё дело. Помогут в этом представители центра "Мой бизнес".Также органами власти решаются вопросы учёбы, подтверждения инвалидности, спецобслуживания, оформления документов, получения пенсий и пособий.Губернатор во время встречи с семьями отметил, что у прибывших будет возможность обосноваться не только во Владимире, но и в других городах, например Коврове и Муроме.Фото - Официальный сайт Правительства Владимирской области.