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В середине марта в соцсетях разлетелось видео: дети плещутся в гигантской луже. Купаться рановато...На кадрах хорошо видно, как мальчишки по очереди заныривают в воду и плещутся там, как воробьи. Как оказалось, «фильм» сняли во Владимире, в микрорайоне Доброе в гаражном комплексе на ул. Юбилейной.Надо сразу сказать, ничего плохого с детьми, к счастью, не случилось: никто из них не пострадал. Но многие, наверное, согласятся, что развлечение в луже с ледяной водой очень сомнительное. Тем не менее комментарии были разными: одни сочувствовали родителям, чьи дети вернулись с прогулки насквозь мокрые, другие вспоминали своё детство и радовались за озорных «купальщиков». Старожилы же прогнозировали, что эта лужа ещё достигнет максимального уровня подъёма воды, когда полностью стает снег. И вот тогда это будет Царь-лужа!Пишите, звонитеВласти областного центра сразу же отреагировали на вирусное видео и заявили, что интенсивно работают над избавлением городских дорог и тротуаров от избытка талой воды, которая образовывается из-за невывезенных навалов снега и льда. Специа­листы Владимирводоканала сейчас тщательно проверяют 140 км сетей системы ливневой канализации: «Специалисты расчищают решётки дождеприёмников от уличного смёта и льда, чтобы не было препятствий свободному стоку талых вод. Ежедневно работы по ревизии ливнёвки ведут не менее 15 сотрудников предприятия с привлечением шести единиц спецтехники».Впрочем, ещё в конце прошлой неделе, пока в выходные не прошли обильные дожди, количество не убранного с улиц Владимира снега и льда было таким, что при резком потеплении и таянии с ним не в состоянии была бы справиться даже подвергнутая ревизии система отвода воды. Поэтому часть особенно крупных луж приходится откачивать. По данным мэрии, сотрудники Владимирводоканала убирают в среднем по 60 кубометров воды в сутки. Мэрия областной столицы предлагает горожанам не ругаться в соцсетях и не «размножать» фотографии луж,а направлять заявки в коммунальные службы, чтобы они могли оперативно откачать талые воды, причём бесплатно.Раньше срокаВпрочем, всё идёт по плану, хотя и раньше срока: весенний паводок в области уже вовсю качает права. С начала половодья спасатели зафиксировали перелив двух дорог и двух мостов в западной части региона, а в Судогде река подтопила 10 дачных участков. По данным регионального управления МЧС, сейчас угрозы подтопления жилых домов пока нет, эвакуационных мероприятий не требуется. И всё-таки спасатели постоянно держат на контроле несколько объектов: подтопление 10 приусадебных участков в городе Судогде, перелив двух участков дороги (Александровский район,дер. Мостищево, и Петушинский район, дер. Кобяки), перелив двух низководных мостов (Александровский район, дер. Песочная, и Собинский район, дер. Чижово).В Вязниках развели понтонный мост, автомобильное и пешеходное движение прекратили. Здесь теперь работает лодочная переправа (две лодки, режим работы ежедневно с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00). За сутки перевозят по 100 человек. В ближайшие дни региональное управление МЧС прогнозирует подтопление ещё 12 приусадебных участков в Судогде, перелив двух участков дороги в Александровском районе у Рождественно и в Петушинском районе у пос. Труд. Кроме того, не исключён перелив двух мостов в Собинском райо­не – у населённых пунктов Юрино и Волосово.Мнение экспертаНачальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович:– Не надо разливать впустую воду своего недовольства в социальных сетях, лучше оперативно информировать коммунальные службы опроблемных участках на дорогах и тротуарах. Во Владимирводоканале работает постоянно действующая горячая линия, где принимают заявки жителей на откачку талых и дождевых вод с улиц и тротуаров.Информацию сообщайте в диспетчерскую по круглосуточному телефону 53-49-09.Хочу напомнить горожанам, что лужи, образовавшиеся во дворах домов, обязаны ликвидировать управляющие компании.В темуРегиональные власти прогнозировали, что реки и крупные ручьи вскроются ото льда примерно 9 апреля, в итоге половодье началось на две недели раньше. В зоне подтопления находятся 24 населённых пункта, где живёт почти 4 тыс. человек. По предварительным прогнозам МЧС, подъём воды в реках области в этом году будет на уровне средних многолетних значений.