Дату образования контрразведки СМЕРШ вспомнили в стенах филиала РАНХиГС. Борьба со шпионами и...

Дату образования контрразведки "СМЕРШ" вспомнили в стенах филиала РАНХиГС.Борьба со шпионами и подрывной деятельностью иностранных разведок. 80 лет назад было образовано управление советской военной контрразведки "СМЕРШ".Службу создали в самый разгар Великой Отечественной войны. Главная задача её сотрудников - противостоять немецкой разведке "Абвер".Гитлеровская Германия готовила диверсантов для заброса на советскую сторону в более чем двухстах школах. Им противостояли советские контрразведчики и не давали врагам совершать подрывную деятельность.Уроки истории вспомнили в стенах Владимирского филиала президентской академии. Организаторы говорят - сегодня о службе знают мало, и в этой информации много домыслов.Андрей Соловьёв, кандидат политических наук, руководитель "Музея истории органов безопасности во Владимирской области":- Многие не знают историю создания контрразведки. Почему она была создана? Почему она в 1946 году была снова ликвидирована? Немного эту тему поднять решили. Чтобы молодежи было более понятно - что же это была за структура, чем она занималась? Потому что, к сожалению, недобросовестных легенд тоже очень и очень большое количество.Разведки иностранных государств и сейчас пытаются вести свою деятельность на территории России.На защите рубежей страны - наши контрразведчики. Цель, как и много лет назад одна - обеспечение безопасности людей и защита государства.Иван Евстафьев, консультант Правовой школы, студент ВФ РАНХиГС:- Если смотреть закон о ФСБ, то, в целом, её полномочия не сильно отличаются от полномочий СМЕРШа в годы Великой Отечественной войны. Моё субъективное мнение - в том, что дополнительная структура, в ней нет необходимости.