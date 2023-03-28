Виктория Михайлова, ученица 11-го класса Костерёвской школы № 3, вышла в финал телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники».

Виктория Михайлова, ученица 11-го класса Костерёвской школы № 3, вышла в финал телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники».Если учесть, что выступала она на легендарной телевикторине впервые, пройдя региональный этап отбора, то её выход в финал можно считать без оговорок победой.На пять с плюсомВиктория приехала в военный городок Костерёво-1 из Забайкалья три года назад. Учитель истории и по совместительству заместитель директора по воспитательной работе Елена Лысенкова сразу разглядела в скромной девочке с большими глазами интеллектуально одарённую личность. Она начала заниматься с ней, целенаправленно готовя к участию в конкурсах, олимпиадах, турнирах:– Талантливых ребят в школе много, но Вику отличает гигантская работоспособность, – говорит Елена Николаевна. – Девочка не просто ставит цель подготовиться к уроку, она сделает это на отлично – найдёт дополнительную информацию, подберёт литературу, прочтёт книги, которые изучают в вузах. Уникальный ребёнок, если что и делает, то на пять с плюсом.Педагог вспоминает, насколько большую работу проделала Вика, когда поступила в 9-й класс и приступила к изучению истории Владимирского края. Ей пришлось штудировать массу краеведческой литературы, чтобы восполнить пробелы и подняться на уровень одноклассников. Надо знать Викин характер и упорство: она сумела не только изучить историю нового для неё региона, но и погрузиться в несколько проектов.– Я предложила ей участвовать в Свято-Афанасиевских православных чтениях, посвящённых Александру Невскому, – вспоминает Елена Николаевна. – Вика блестяще справилась с работой. Жюри отдало ей первое место. Дальше – больше. Уже в 10-м классе участвовала в региональном конкурсе сочинений «Права человека глазами ребёнка», прошла муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников по истории. На этот раз Вика была второй. Вошла в число призёров городского турнира, посвящённого победе в Великой Отечественнойвойне, «Что я знаю о войне». Здесь была командная работа, и мы в итоге завоевали второе место. Меня поразило, насколько наша умница комфортный участник команды. Притом что ответы на многие вопросы находит она, и её вклад в успешное выступление велик, Вика никогда не будет этим бравировать. Наоборот, подсветит участие других, похвалит ребят.Сама Виктория считает, что в её победы велик вклад двух людей – мамы и Елены Николаевны.– Мама сама увлекается историей и всегда меня поддерживает, – рассказала она, – когда я только перешла учиться в Костеревскую школу и стало понятно, что по истории надо будет изучить дополнительно многие темы, она настраивала меня на общий результат, а не на текущую успеваемость. Это было очень ценно. А Елена Николаевна поддерживала, когда морально было очень сложно, помогла поверить в свои силы. И конечно, она великолепно преподаёт нам историю и обществознание, заряжает своей увлечённостью.История семьиВика говорит, что история интересовала её с самого детства. В начальной школе увлечение окрепло.– Мы жили в уникальном крае, на стыке нескольких культур, – вспоминает она, – Забайкалье стало второй родиной для представителей многих национальностей. Наверное, ещё и поэтому я стала увлекаться историей. Была возможность, к примеру, погрузиться в буддистскую культуру, увидеть их храмы, посетить праздники. Это очень увлекательно и по духу интересно. Забайкалье вообще уникальное место силы. Тут и казаки жили, и декабристы в ссылке были. В Забайкальский край был сослан поэт Михайлов. Есть версия, что наша фамилия появилась благодаря ему.В семье Михайловых чтут и хранят память о героях Великой Отечественной войны. Виктория увлечённо рассказывает о своём прадеде Алексее Венедиктовиче Михайлове. Он добровольцем ушёл на фронт. Прошёл пол-Европы, вернулся домой с наградами, но о самой войне не любил рассказывать. Больше делился впечатлениями об увиденных странах и городах.Истоки и корниИнтерес к истории, к своим истокам и корням в Костерёвской СОШ № 3 прививают талантливые, неравнодушные педагоги, администрация учебного заведения. Здесь делают акцент на гражданско-патриотическом воспитании. Ученики участвуют в митингах, концертах, фестивалях, Уроках мужества, посвящённых памяти героев Великой Отечественной войны. После начала СВО здесь проходят акции в поддержку наших защитников. В сентябре прошлого года в школе открыли мемориальную доску в честь погибшего в боевых действиях гвардии лейтенанта, выпускника школы Тимофея Андреевича Шишлакова, в феврале 2023 возле кабинета истории появился баннер про героя. Во всех мероприятиях активно участвует Вика.«Умницы и умники»В марте 2022 года судьба подбросила Виктории Михайловой ещё одно испытание, которое потребовало от девушки огромных интеллектуальных и моральных сил. Она участвовала в муниципальном этапе гуманитарной олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской». На уровне района она стала третьей, а вот в онлайн-отборе в областной тур оставила всех позади.Областной этап гуманитарной олимпиады прошёл в конце мая 2022 года в присутствии Юрия Вяземского, автора и ведущего интеллект-шоу «Умницы и умники», писателя, философа, заведующего кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО МИД России. Елена Николаевна была рядом со своей ученицей, поддерживала и наставляла её. Тема была увлекательной, но очень многообразной: Пётр Первый. И хотя девушка готовилась к ней основательно под руководством наставника, волновалась сильно: игра – это всегда лотерея. Но не в этот раз.– Как лёгкая петровская галера, пошла она вперёд, – улыбается Елена Николаевна, – обошла всех конкурентов, причём многих гимазистов. Тут-то и Юрий Павлович взглянул на Вику с интересом, разглядел в скромно одетой девушке пытливый ум и талант, а ещё её недетскую работоспособность и стремление познать историю родной страны максимально глубоко.Сумка с книгамиДебют в «Останкино» оказался тоже успешным: Вика и ордена получала, и на дорожке выигрывала. Потом был полуфинал «Умников и умниц» (на сей раз тема – Алексей Толстой) и выход в финал. Она, в отличие от многих участников шоу, приезжала на каждую игру с тяжеленной сумкой книг. Виктория действительно использует каждую свободную минуту, чтобы пополнить багаж знаний.Сейчас девушка готовится к решающей битве интеллектуалов в «Останкино» и попутно продолжает участвовать в городских, районных, областных образовательных конкурсах. Но при этом и ЕГЭ никто для неё не отменит.Кажется, что у Виктории в сутках намного больше, чем 24 часа. Её целеустремлённости, трудолюбию, погружённости в предмет позавидовали бы и многие взрослые. Она не раскрывает всех планов на ближайшее будущее, однако совершенно очевидно, что её максимализм в изучении темы или предмета, стремление погрузиться вглубь исторических эпох, поделиться своими знаниями с окружающими обязательно позволят ей стать успешной и в профессиональном плане. Очевидно и другое: совершенно не зря эту самостоятельную девушку, интересного собеседника и великолепного рассказчика назвали Викторией!Материал подготовлен при поддержке ООО «Добросот».