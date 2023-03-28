Еще 71 человек за сутки во Владимирской области заболели коронавирусом.
На территории Владимирской...
Еще 71 человек за сутки во Владимирской области заболели коронавирусом.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 марта 2023 года лабораторно подтвержден 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
20 сл. во Владимире
7 сл. в Муромском районе
7 сл. в Ковровском районе
2 сл. в Петушинском районе
4 сл. в Александровском районе
3 сл. в Юрьев-Польском районе
11 сл. в Гусь-Хрустальном районе
1 сл. в Судогодском районе
1 сл. в Радужном
2 сл. в Киржачском районе
1 сл. в Камешковском районе
3 сл. в Гороховецком районе
1 сл. в Меленковском районе
3 сл. в Вязниковском районе
5 сл. в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183117 случаев заболевания