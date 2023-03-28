Еще 71 человек за сутки во Владимирской области заболели коронавирусом. На территории Владимирской...

Еще 71 человек за сутки во Владимирской области заболели коронавирусом.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 марта 2023 года лабораторно подтвержден 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.20 сл. во Владимире7 сл. в Муромском районе7 сл. в Ковровском районе2 сл. в Петушинском районе4 сл. в Александровском районе3 сл. в Юрьев-Польском районе11 сл. в Гусь-Хрустальном районе1 сл. в Судогодском районе1 сл. в Радужном2 сл. в Киржачском районе1 сл. в Камешковском районе3 сл. в Гороховецком районе1 сл. в Меленковском районе3 сл. в Вязниковском районе5 сл. в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 183117 случаев заболевания