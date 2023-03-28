Государственный архив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина. Российский...

Государственный архив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина.Российский государственный архив научно-технической документации впервые опубликовал фотографии обломков фюзеляжа МиГ-15 с места гибели Юрия Гагарина. Они были сделаны сразу же после авиакатастрофы.На кадрах - обломки самолета, на котором выполняли учебный полёт Гагарин и военный лётчик Владимир Серёгин. Точные причины трагедии до сих пор неизвестны. Напомним, об одной из версий говорил Алексей Леонов - человек, который первым вышел в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза утверждал, что неизвестный самолет на огромной скорости совершил опасное сближение с МИГом, вследствие чего Гагарин и Серёгин потеряли управление и спустя минуту врезались в землю в нескольких километрах от деревни Новосёлово.