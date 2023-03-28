Как требует действующее законодательство, плату жителей за отопление должны корректировать ежегодно.

Как требует действующее законодательство, плату жителей за отопление должны корректировать ежегодно.Перерасчёт проводят в первом квартале года, следующего за расчётным. Следовательно, жители нашей области уже в квитанциях за февраль и март увидят исправленные суммы по итогам 2022 года.Как считают?Что такое корректировка платы за отопление? Её рассчитывают как разницу между размерами платы за эту коммунальную услугу за прошедший год в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме. Её определяют, исходя из фактических показаний общедомового прибора учёта тепловой энергии, и размером платы за отопление, начисленным за прошедший год.Сколько вернут?Корректировка в большую сторону (доначисление платы) в этом году будет почти в шесть раз меньше, чем годом раньше, – всего 52,28 млн руб. (в прошлом году эта сумма –312,5 млн руб.). Специалисты объясняют это тем, что расход теплоносителя в системе отопления некоторых домов увеличился, а качество этой услуги стало выше. Кроме того, в 2021 году в нескольких домах установили новое оборудование, что позволило точнее определять расход теплоносителя. Норматив потребления тепловой энергии на отопление, который применяют, начисляя плату за отопление, в 2022 году в большинстве домов, где установили приборы учёта, оказался ниже объёма потребления тепловой энергии по показаниям общедомовых приборов учёта.Кто почём?Представители крупных теплоснабжающих организаций рассказали, как именно будет проходить корректировка. По словам генерального директора ООО «Владимиртеплогаз» Сергея Никитина, эта компания, поставщик ресурса, скорректирует плату за отопление жильцам 795 многоквартирных домов области: в 474 домах планируют вернуть деньги – 56,3 млн руб., собственникам помещений в 321 доме плату доначислят – на 32,9 млн руб. Максимальная сумма к возврату в марте 2023 года на квартиру площадью 50 кв. м – 11900 руб.Директор владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский рассказал, что скорректированные квитанции за отопление получат жители 647 многоквартирных домов во Владимире. В 431 доме деньги – 35,52 млн руб. – вернут, в 216 домах – добавят на сумму 18,18 млн руб. Максимальная сумма к возврату в марте 2023 г. на квартиру в 50 «квадратов» – 7350 руб.В темуСпециалисты советуют: чтобы снизить объём потребляемой тепловой энергии, нужно улучшить теплозащитные свойства ограждающих конструкций, то есть утеплить фасады, заменить окна на энергосберегающие стеклопакеты, изолировать трубы отопления в неотапливаемых помещениях, установить тепловой узел, позволяющий в автоматическом режиме регулировать параметры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, поставить на отопительные приборы терморегуляторы.СправкаЕсли жители не могут сразу оплатить выставленную сумму за услугу по отоплению, они вправе обратиться в ресурсо­снабжающие организации с заявлением о рассрочке платежа и об установлении графика погашения платы.Если размер платы за коммунальные услуги в расчётном периоде превысил более чем на 25% размер платы за коммунальные услуги, начисленный за этот же расчётный период прошлого года, ресурсоснабжающая организация обязана предоставить рассрочку задолженности по коммунальным платежам. Такой вид рассрочки предоставляют при условии внесения платежей равными частями за 12 месяцев, включая тот месяц, с которого предоставили рассрочку.Мнение экспертаНачальник Инспекции государственного жилищного надзора региона Елена Андреева:– По данным, предоставленным крупнейшими ресурсоснабжающими организациями области, жителям возвратят 117,52 млн рублей. Это почти в 6 раз больше, чем в прошлом году. Подробную информацию о начислениях корректировок можно посмотреть в личных кабинетах на сайтах организаций.