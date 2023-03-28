Владимирец выписал выпавшие числа других победителей и составил личную «комбинацию успеха».

Константин Генералов из Владимирской области выиграл в лотерею 7 млн рублей. Владимирец выписал выпавшие числа других победителей и составил личную «комбинацию успеха».Мужчина участвует в розыгрышах на протяжении двух лет. Счастливый билет он купил в мобильном приложении.«Семье рассказал не сразу. Это было неожиданно. Два дня подыскивал слова, чтобы поделиться с женой. Потом посадил её напротив себя и сказал, что у меня есть сюрприз», - пояснил Константин.Добавим, что он всегда мечтал купить дом в Подмосковье. Теперь, по всей видимости, желание сбудется.