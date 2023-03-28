У предпринимателя из Мурома обнаружили большую партию контрафактных сигарет разного производства. Пачки без акцизных марок он хранил на складе и продавал своим знакомым. Всего

У предпринимателя из Мурома обнаружили большую партию контрафактных сигарет разного производства. Пачки без акцизных марок он хранил на складе и продавал своим знакомым. Всего оперативники изъяли около тридцати тысяч пачек сигарет. Свою вину предприниматель признал и рассказал, что купил контрафактный товар в соседнем регионе. О том, что такая торговля незаконна, обвиняемый якобы знал. Теперь уголовное