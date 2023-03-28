На дорогах Владимирской области проводят ямочный ремонт. 28 марта на оперативном совещании при...

На дорогах Владимирской области проводят ямочный ремонт.28 марта на оперативном совещании при губернаторе Владимирской области — Александре Авдееве обсуждался вопрос ямочного ремонта.Напомним, что это актуальная проблема для всего региона. Ранее Департамент транспорта и дорожного хозяйства сообщал, что этой весной для восстановления покрытия используется литая асфальтобетонная смесь. Отремонтированные участки (таким образом) получаются абсолютно водонепроницаемыми, отмечали в дорожном ведомстве.Во Владимире планируется произвести ямочный ремонт на площади 20 000 кв. метров. На это выделено 35 млн рублей.В целом этой весной в областном центре запланировано заасфальтировать ямы и колдобины более чем на 130 улицах, сообщает администрация города.Губернатор Александр Авдеев поставил задачу - закончить работы на дорогах (ямочный ремонт, восстановление разметки и пр.) не только во Владимире, но и по всей области.Фото: pxfuel.com