Вечером 27 марта в Александровском районе загорелся четырёхквартирный жилой дом. Сообщение о возгорании дома №4 на улице Кооперативная города Карабаново поступило в пожарную службу в 18:52. На

Вечером 27 марта в Александровском районе загорелся четырёхквартирный жилой дом. Сообщение о возгорании дома №4 на улице Кооперативная города Карабаново поступило в пожарную службу в 18:52. На вызов оперативно выдвинулись 5 единиц техники и 16 сотрудников МЧС. К их приезду в доме горели уже две квартиры. К этому времени почти все жильцы вышли на улицу