29 марта 2023 года проходит народный праздник Саввин день, также называемый Тележным днем. Он...

29 марта 2023 года проходит народный праздник Саввин день, также называемый Тележным днем. Он посвящен памяти мученику Савину Ермопольскому, жившему в Египте в 3 веке. Савин был правителем египетского города Гермополя и во времена гонения христиан при императоре Диоклитиане (284–305) вместе со своими единомышленниками скрылся в отдаленной деревне. После того, как его местопребывание выдал нищий, которому Савин помогал и кормил, мученика поймали и утопили в Ниле.Что можно делать в Саввин день?1. Сегодня любая покупка будет удачной. Можно смело приобретать то, что давно хотели.2. Благоприятен день и для гадания на картах. Наугад доставали три карты, которые и сообщали, что ждёт человека в будущем. Например, туз - к благополучию, десять - к деньгам, семь - к коварству.Что нельзя делать в Саввин день?1. Нельзя принимать или делать предложение руки и сердца - брак будет несчастным.2. Нельзя переезжать - на новом месте начнутся серьезные проблемы.3. Нельзя пересаживать комнатные растения. Они завянут и будут забирать энергию у одного из членов семьи или домашнего животного.4. После заката нельзя есть хлеб — к нищете. Нельзя спорить и выяснять отношения, иначе Вас настигнут неприятностиНародные приметы на Саввин день1.У женщин и девушек сон в ночь с 28 на 29 - вещий, особенно если он был ярким и красочным. У мужчин сон "пустой".2. В ясном небе облака плывут быстро и высоко - ожидайте тёплой погоды.3. По погоде в Саввин день судили, какой будет остальная весна. Если в этот день тепло, значит, и весна будет солнечной и тёплой4. Если вы заметили купающихся в лужах воробьёв - ждите тёплой погоды.5. Если в этот день снег быстро тает, а вода дружно бежит – лето будет дождливым.Фото: pxfuel.com/en