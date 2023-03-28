Оперативники задержали жительницу Владимира, которую подозревают в контрабанде сильнодействующих...

Оперативники задержали жительницу Владимира, которую подозревают в контрабанде сильнодействующих веществ.21 марта сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с сотрудниками Владимирской таможни задержали у одного из отделений связи областного центра 28-летнюю местную жительницу.Девушка подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ. У неё была обнаружена коробка с 16 блистерами и 3 полимерными пакетиками с веществом.По результатам химического исследования, проведенного сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Владимирской области, девушка получила международную посылку с сильнодействующим веществом «сибутрамин» (более 70 граммов).Региональной пресс-службой УМВД России сообщается, что его девушка заказала через интернет-магазин в одном из мессенджеров.В настоящее время в отношении гражданки возбуждено и расследуется уголовное дело.Фото: pxfuel.com