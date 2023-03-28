Певец из города Вязники рассказал о том, как попал на шоу Андрей Малахова «Песни для...

Певец из города Вязники рассказал о том, как попал на шоу Андрей Малахова «Песни для души».Известного в Вязниках певца и, как выяснилось, профессионального пожарного Михаила Латышева совсем недавно узнала вся страна! Он выступил в популярной программе Андрея Малахова «Песни от всей души».Михаил Латышев - лауреат областных и всероссийских фестивалей, постоянный участник городских творческих мероприятий. А еще он — человек, спасший не одну жизнь.Почему Михаил решил заниматься пением и творчеством параллельно пожарной службе? Как ему удалось попасть на шоу Андрея Малахова с ретро-хитом Тотто Кутуньо «Сеньорита, я влюблён»? Об этом нашему корреспонденту рассказал сам певец в небольшом интервью.«Мне всегда нравились хорошие песни с понятным смыслом…»- Михаил, почему вообще решили связать свою судьбу с музыкой и пением? Обычно всё идёт из детства...- Я, собственно, никогда серьёзно об этом не задумывался. С детства мне нравились песни не конкретно какого-то артиста или ансамбля, а те, в которых был понятен смысл текста. И в сочетании с хорошей мелодичной музыкой. Да, это шло из детства. У меня бабушка была певица: выступала как сольно, так и в хоре. А старший двоюродный брат играл на бас-гитаре в местном ВИА. Сам я тоже всегда пел с пацанами под гитару на улице, во дворах и походах…- Совсем недавно на центральных телеканалах можно было увидеть лишь узкий круг звёзд. Теперь же мы слушаем и видим вас - наших земляков... И это так приятно! Как считаете, необходимы ли были вот такие изменения?- Считаю, хорошо, что была придумана такая передача с Андреем Малаховым! Очень душевная, позитивная, рассказывающая о людях различных судеб и профессий, которые помимо основной работы занимаются музыкой. При этом исполнение у всех на достаточно высоком уровне. Я точно знаю, что передачу «Песни от всей души» смотрит намного больше людей, чем концерт какой-либо популярной эстрадной звезды…- Как готовились к выступлению в шоу Андрея Малахова? Смотрели ли эту передачу? Мечтали ли попасть на эфир?- К участию в шоу Андрея Малахова, если честно, не готовился. И не ожидал, что буду приглашён. Хотя, признаюсь, иногда просматривая некоторые выступления шоу думал о том, что ту или иную песню я спел бы лучше. За три дня до съёмок я получил вот такое сообщение: «Михаил, здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я редактор музыкальных программ на телеканале «Россия». Хотела с вами связаться, чтобы предложить принять участие в программе «Песни от всей души». Более подробно могу вам в телефонном разговоре рассказать. Можно ваш телефон, пожалуйста?» Оказалось, что она увидела моё исполнение песни «Сеньорита, я влюблён» на YouTube. И ей понравилось. Я сообщил номер своего телефона. Мне сразу же перезвонили, расспросили – чем я занимаюсь. Очень хорошо пообщались. И я согласился принять участие в тв-шоу «Песни для души».«В студии сложилась по-настоящему домашняя и уютная атмосфера…»- Не было ли мандража, когда вышли на сцену и запели? Вокруг камеры, люди...- В студии сложилась прекрасная, по-настоящему домашнему и уютная атмосфера, поэтому никакого волнения не было. Да и опыт выступлений у меня всё же не малый, поскольку я ежегодно участвовал в различных конкурсах. Особенно по линии МЧС. Я представлял область на смотрах музыкального творчества, которые проводились в различных городах нашей страны: в Рязани, Воронеже, Туле, Ржеве, Белгороде и естественно во Владимире. Да и сейчас я много выступаю с муниципальным оркестром города Вязники. Кстати, руководитель оркестра меня пригласил в коллектив после одного из выступлений на Дне пожарной охраны.- Кто и как вас поддерживал во время записи передачи «Песни для души»?- Во время разговора о съёмках, я у редактора спросил, можно ли с собой взять супругу Лену и дочь Катю? На что получил положительный ответ. И во время эфира они находились со мной в студии. И также танцевали вместе со всеми гостями.- С кем удалось пообщаться за кадром?- На самом деле было мало времени для общения, но все говорили друг-другу слова признательности, были объятия и рукопожатия! Уже позже участники съёмок подружились в социальных сетях. Связь не потеряна.- Как изменилась жизнь после съёмок? Или всё идёт своим чередом?- После эфира жизнь движется в том же ритме. Каких-либо изменений пока нет, но получаю очень много положительных отзывов, как в социальных сетях, так и в личных встречах, беседах. Знаю, что многие мои знакомые смотрели эфир в разных городах России. Некоторые мне писали, что уже второй день ходят и напевают песню «Сеньорита, я влюблён». У меня много планов! Подготовки к концертам и к Пятидесятому фестивалю поэзии и песни имени Алексея Ивановича Фатьянова.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива Михаила Латышева; платформа «Смотрим»