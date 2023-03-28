Погода во Владимире: дожди и до 10 градусов тепла прогнозируют синоптики 29 марта. Завтра днем...

Погода во Владимире: дожди и до 10 градусов тепла прогнозируют синоптики 29 марта.Завтра днем погода во Владимире будет пасмурная, местами небольшой дождь.Температура воздуха днем повысится до +10°C. Ночью столбик термометра опустится до +4°C.Ветер восточный, 6м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 743 до 746 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ церковных святцах под этим днем числятся три мученика: Саввин, Папа и Трофим. В народе говорили: "На Саввина сани покинь, телегу подвинь", «Солнца хоть и нет, а вода все одно бежит». А если же 29 марта была теплая, солнечная погода, то и весна вся обещала быть теплой. Хорошо, когда снег тает от Солнца, а не от дождя: «Когда весна красными днями сгоняет снег - родится хлеб».Фото pxfuel.com