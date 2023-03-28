В Роспотребнадзоре сообщают уже о 22 случаях отравления после посещения ковровской пиццерии “То-То”. За 28 марта заболевание выявили еще у троих местных жителей. Лабораторные

В Роспотребнадзоре сообщают уже о 22 случаях отравления после посещения ковровской пиццерии “То-То”. За 28 марта заболевание выявили еще у троих местных жителей. Лабораторные исследования помогли выявить культуру Salmonella Enteritidis: ещё от 8 заболевших, а также от 3 работников кафе: пиццмейкера, официанта и бармена. Сейчас в ведомстве выясняют круг контактных лиц в домашних очагах заболевших.