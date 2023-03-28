Наихудшее за три года. Именно так представитель Центра управления городскими дорогами оценил состояние дорожного полотна во Владимире за последние годы. Дмитрий Фролов отметил – в 2022-м и

Наихудшее за три года. Именно так представитель Центра управления городскими дорогами оценил состояние дорожного полотна во Владимире за последние годы. Дмитрий Фролов отметил – в 2022-м и 21-м годах ям на дорогах города было значительно меньше. А причину всех бед сотрудник ЦУГД видит в погодных условиях. Дмитрий Фролов, начальник службы ручной и механизированной уборки Центра