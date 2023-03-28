Прокуратура через суд добивается передачи сети водоснабжения посёлка Вольгинский в концессию. Что...

Прокуратура через суд добивается передачи сети водоснабжения посёлка Вольгинский в концессию.Что это значит? Напомним, концессия — форма государственно-частного партнёрства, в ходе которого на взаимовыгодных условиях привлекают частный бизнес, чтобы повысить эффективность или улучшить качество услуг.Пресс-службой прокуратуры Владимирской области сообщается, что в Петушинском районе проведена проверка соблюдения администрацией посёлка Вольгинский требований законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.Известно, что между МКУ «Администрация п. Вольгинский» и ООО «ВТГ-Вода» заключены договоры аренды.Согласно документам, объекты водоснабжения и водоотведения вводились в эксплуатацию в далёких 1975-1976 годах.Отмечается, что при таких обстоятельствах передача данных объектов возможна исключительно по концессионному соглашению. Дело в том, что в соответствии с законом, по нему, в отличие от договора аренды, одна сторона («концессионер») обязан не только пользоваться имуществом, получая доход, но и за свой счет реконструировать его.Как известно, в посёлке Вольгинский были обнаружены проблемы в этой части. В итоге прокурором направлено в суд исковое заявление об обязании администрации посёлка Вольгинский разработать конкурсную документацию и провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения.Как сообщает пресс-служба прокуратуры: «Требования прокурора судом удовлетворены».Фото: pxfuel.comЧитайте также:Александр Авдеев анонсировал обширную реконструкцию ЖКХ в поселке ВольгинскийБолее 65 млн. рублей направлено на обустройство посёлка Вольгинский Владимирской области