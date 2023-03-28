Прокуратура обнаружила в Муроме подставного директора трёх организаций. Пресс-служба прокуратуры...

Прокуратура обнаружила в Муроме подставного директора трёх организаций.Пресс-служба прокуратуры Владимиркой области сообщает, что была проведена проверка соблюдения законодательства по внесению в единый госреестр юридических лиц.Выяснилось, что в этой сфере не всё гладко. В ходе проверки было установлено, что житель Мурома указан в едином государственном реестре в качестве генерального директора одновременно трёх организаций. Но при этом в их управлении он не участвовал.Установлено, что мужчина предоставил «неизвестному лицу» свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц о том, что является руководителем и участником трёх организаций.Далее эти же документы были представлены в налоговый орган. И уже там была проведена государственная регистрация «внесений изменений в сведения о юридических лицах».В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ («предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице»).Расследование дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com