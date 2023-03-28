Сегодня во Владимире демонтируют незаконные вывески. Речь идет о11 незаконно размещенных рекламных...

Сегодня во Владимире демонтируют незаконные вывески.Речь идет о11 незаконно размещенных рекламных вывесок. Об этом сообщила мэрия.Владельцы были оповещены заранее. Только вот по каким-то причинам решили все равно не убирать незаконные вывески самостоятельно. Теперь, чтобы получить свою рекламу обратно, у нарушителей есть месяц. Только вот забрать и уйти не выйдет - придется заплатить за проведенные работы и хранение. Со списком объектов на демонтаж можно ознакомиться на сайте горадминистрации.