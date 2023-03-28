Смотрите Вести в 9 утра: Владимирских зоозащитников обвинили в краже собак. На пульсе. Во главе...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Владимирских зоозащитников обвинили в краже собак.На пульсе.Во главе угла - кадры и зарплата. Изменилось ли финансовое положение медиков скорой помощи после отмены стимулирующих выплат?Герои неба.Памятный митинг в честь Героев Советского Союза. 55 лет назад в учебном полёте погибли Юрий Гагарин и Владимир Серёгин.По собачьим следам.В приюте "Дом северной собаки" - обыск. Житель Челябинской области утверждает, зоозащитники украли у него собак. Почему поиски привели во Владимирскую область?