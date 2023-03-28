Смотрите Вести в 9 утра: Владимирских зоозащитников обвинили в краже собак.
На пульсе.
Во главе...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Владимирских зоозащитников обвинили в краже собак.
На пульсе.
Во главе угла - кадры и зарплата. Изменилось ли финансовое положение медиков скорой помощи после отмены стимулирующих выплат?
Герои неба.
Памятный митинг в честь Героев Советского Союза. 55 лет назад в учебном полёте погибли Юрий Гагарин и Владимир Серёгин.
По собачьим следам.
В приюте "Дом северной собаки" - обыск. Житель Челябинской области утверждает, зоозащитники украли у него собак. Почему поиски привели во Владимирскую область?