Трагический пожар в городе Карабаново унёс жизнь пожилой женщины. Пресс-служба МЧС России по...

Трагический пожар в городе Карабаново унёс жизнь пожилой женщины.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области сообщила о пожаре, который произошёл 27 марта в городе Карабаново на улице Кооперативной (дом 4).По прибытии спасателей наблюдалось горение двух квартир на втором этаже четырёхквартирного деревянного дома.Практически всем жильцам удалось покинуть квартиры самостоятельно, но из квартиры на втором этаже не успела выйти женщина 1938 года рождения.Пожарные эвакуировали её без сознания. К сожалению, в машине «скорой» она скончалась.В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС России.По предварительной информации, к пожару могла привести неисправность электропроводки.По факту гибели женщины следователи регионального Следственного комитета проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.Фото: pxfuel.com