Уроженец Владимирской области выиграл 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба...

Уроженец Владимирской области выиграл 7 миллионов рублей.Об этом сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото». Счастливчиком стал Константин Генералов.Известно, что билет на заветный тираж мужчина приобрел в мобильном приложении. По словам победителя, он выписал выпавшие числа других лотерейных счастливчиков и на основании полученной информации составил собственную «комбинацию успеха».- Домочадцам о выигрыше сразу не рассказал. Я был в таком смятении от неожиданности, два дня подыскивал слова, чтобы преподнести новость! Но затем посадил супругу напротив себя и произнес, что у меня есть для нее сюрприз! - рассказывает Константин.В данный момент победитель-миллионер живет в столице. Сообщается, что Константин наконец-то исполнит заветную мечту — построит большой дом за городом.Это интересно!С 2014 года все лотереи в России — государственные. Их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.Фото: пресс-служба «Столото»