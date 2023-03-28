“Прерванный полет”. Состоялся ежегодный митинг памяти первого космонавта Земли Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина. Со дня гибели героев прошло 55 лет. Они

“Прерванный полет”. Состоялся ежегодный митинг памяти первого космонавта Земли Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина. Со дня гибели героев прошло 55 лет. Они разбились 27 марта во время учебного полета на самолете МиГ-15. Трагедия случилась недалеко от деревни Новоселово Киржачского района. Почтить память героев приехал губернатор Александр Авдеев. Александр Авдеев, губернатор области Очень