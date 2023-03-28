В электричке Владимир-Москва случился пожар. Возгорание произошло в последнем вагоне пригородного поезда, который отправился в столицу в 6 часов 9 минут утра 27 марта. Задымление началось

В электричке Владимир-Москва случился пожар. Возгорание произошло в последнем вагоне пригородного поезда, который отправился в столицу в 6 часов 9 минут утра 27 марта. Задымление началось возле станции Павловский Посад. По словам очевидцев, им сообщили, что замкнула проводка. Роман Ардыкуца, пассажир поезда, очевидец происшествия Во время движения попросили еще чтобы люди покинули 9 вагон, и