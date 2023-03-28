В каком режиме работает станция скорой помощи и как изменились зарплаты владимирских медиков? На...

В каком режиме работает станция скорой помощи и как изменились зарплаты владимирских медиков?На Владимирской станции скорой медицинской помощи продолжается обсуждение коллективного договора. Долгожданный документ должен снять все вопросы о механизмах назначения медикам стимулирующих выплат. Тема резонансно прозвучала в начале года. В каком режиме работает станция скорой сейчас? И как реально изменились зарплаты? Кристина Иванова продолжит.- У нас повод к вызову - повышенное давление у гипертоника.- Классика сезона. "Скачет" погода, за ней - давление. Едем в Загородный - у пациентки верхний показатель - 184.- Когда вот такое вот высокое давление, у меня жмет сердце.Андрей Терёхин, фельдшер скорой помощи:- В основном сердечно-сосудистые патологии - очень много вызовов у нас. За сутки 15-20 вызовов обслуживаем.В сутки на линию во Владимире выходят 20 бригад. Куда ехать в первую очередь решают здесь - в диспетчерской.- Он у вас не лежачий? Ага, лежачий.- Кто-то хочет видеть скорую просто из-за того, что он хочет, а кто-то нуждается в ней - в экстренной помощи.Ночная смена этой бригады закончилась. Врач и фельдшер заключают - прошла спокойно. Сердечники, маленькие дети, наркоманы. Последовательность примерно такая. Стандартные "сутки". И после них оба медика вновь отправятся в дорогу - домой. Врач Эльвира Аматова - в Иваново. Уже полтора года она работает на владимирской станции скорой помощи. Здесь платят больше.Эльвира Аматова, врач скорой помощи:- Ну, если в среднем, так же работать сутки три в графике, то приблизительно 20-25 тысяч разница в заработной плате.- Здесь и лучше и в плане зарплаты, так и в плане обеспечения тоже лучше.- Что вы имеете в виду?- Медикаментов и автопарка.Плюс врач получила два миллиона "подъемных". Ее коллега Владимир- из Коврова. На владимирской станции скорой работал и в сложные ковидные времена - практически в режиме ЧС. Сейчас, конечно, проще. И дело не в отступившей пандемии - врачей на станции стало больше. За последние три года - на 110 медработников. Соответственно, вырос и зарплатный фонд - за 22-й год на 63 миллиона.Георгий Жуков, главный врач станции скорой медицинской помощи г.Владимира:- Индивидуальная заработная плата состоит из двух частей* Гарантированная часть состоит из окладной части, которая в течение 2022 года повышалась дважды. Соответственно, за повышением окладной части увеличилась вся зарплата в целом.Нормы начисления стимулирующих выплат регулирует коллективный трудовой договор. Он не обновлялся практически два года - из-за пандемии, рассказывает главврач станции скорой помощи Георгий Жуков. Сейчас работа возобновлена - документ в стадии обсуждения. Поводов для тревоги у медиков нет, говорит главный врач. И показывает расчётные листы - по сравнению с январем 22-го зарплата всех работников "скорой" выросла.Георгий Жуков, главный врач станции скорой медицинской помощи г.Владимира:- Фельдшер скорой медпомощи в январе 22 года получил 53 тысячи рублей, в январе 23 года получил 62 тысячи рублей.- Это всё, со всеми вместе выплатами?- Это то, что сотрудникам идет на карты.Это сумма - за полторы ставки. Подавляющее большинство здесь работает именно так. Фельдшеры, реаниматологи, медсестры, водители - сегодня владимирская станция скорой помощи полностью укомплектована. В том числе, благодаря специалистам из других городов и регионов. Задача важнейшей службы неизменна- как можно скорее прийти на помощь.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Вести "Владимир".