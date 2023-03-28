Возбуждено административное дело.

В Коврове число в пиццерии «То-То» увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.По результатам анализов Сальмонелла обнаружена ещё у 8 посетителей, а также у трёх работников кафе: пиццмейкера, официанта и бармена. Специалисты ведомства занимаются установлением круга контактных лиц. Проводятся внеплановые проверки у поставщиков заведения. На ИП Дмитриеву О. В. возбуждено административное дело. Материалы переданы в Ковровский городской суд.Женщине грозит штраф, а пиццерию могут закрыть.