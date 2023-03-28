Количество пострадавших растёт третий день подряд.

В Коврове количество отравившихся в пиццерии «То-То» выросло до 19 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Напомним, что днём ранее о 16 пострадавших. На 27 марта выявлено ещё три новых случая. Всего на текущий момент заболело 19 жителей, в том числе двое детей.Лабораторным исследованием подтверждено наличие Сальмонеллы. Её нашли у трёх посетителей, двух поваров и одного администратора. Специалистами Роспотребнадзора проводятся проверки по контролю ИП Дмитриевой в кафе «ТО-ТО» на улице Строителей с проведением дополнительного комплекса анализов.Инцидентом также заинтересовались надзорные органы. Проверки проводят СКР по Владимирской области и Ковровская городская прокуратура.