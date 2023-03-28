В начале выпуска - о массовом отравлении в Коврове. Причина - инфекция сальмонеллёза. Люди...

В начале выпуска - о массовом отравлении в Коврове. Причина - инфекция сальмонеллёза. Люди заболели, заказав обед от местной пиццерии "То-то" на ковровском проспекте Строителей.Сейчас кафе проверяют Роспотребнадзор и прокуратура. Отравились 19 человек. Двое из них - дети. 13 пациентов - на лечении в инфекционном отделении Ковровской больницы №1. Пострадавшие готовят коллективный иск в суд. Вероятная причина массового отравления - несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Не все анализы ещё готовы, заявляют вУправлении Роспотребнадзора, но после бактериологического обследования сальмонеллёз обнаружен у трех посетителей пиццерии и трёх её работников - это администратор и два повара. Деятельность предприятия приостановлена до окончания расследования.Юлия Каркаваниди, официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Последнее свидетельствует о нарушении санитарно-эпидемиологического режима на предприятии. О нарушении СанПиН при приготовлении готовых блюд, при переработке пищевого сырья. В нарушении правил хранения и транспортировки пищевой продукции, а также нарушении правил личной гигиены сотрудников пиццерии.