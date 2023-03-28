Фигуранту грозят штраф, обязательные или исправительные работы.
В Муроме три компании зарегистрировали на подставного директора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что муромлянина записали в ЕГРЮЛ главой трёх организаций. При этом в управлении фирмами он не участвовал, а просто дал незнакомцу свой паспорт, который и вписал мужчину в госреестр. По всей видимости, псевдоруководитель предоставил документы не бесплатно.
Так или иначе, но на него завели уголовное дело по ч.1 ст.173.2 УК РФ. Материалы рассмотрит горсуд. Фигуранту грозят штраф, обязательные или исправительные работы.