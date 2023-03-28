Фигуранту грозят штраф, обязательные или исправительные работы.

В Муроме три компании зарегистрировали на подставного директора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.В ходе проверки выяснилось, что муромлянина записали в ЕГРЮЛ главой трёх организаций. При этом в управлении фирмами он не участвовал, а просто дал незнакомцу свой паспорт, который и вписал мужчину в госреестр. По всей видимости, псевдоруководитель предоставил документы не бесплатно.Так или иначе, но на него завели уголовное дело по ч.1 ст.173.2 УК РФ. Материалы рассмотрит горсуд. Фигуранту грозят штраф, обязательные или исправительные работы.