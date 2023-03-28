В туристических локациях Владимирской области оператор модернизировал базовые станции, расширив частотный спектр в нескольких диапазонах.

В туристических локациях Владимирской области один из операторов связи модернизировал свои базовые станции. Такое решение позволило улучшить основные параметры сети: ёмкость и пропускную способность, что привело к заметному увеличению скорости мобильного интернета.Работы проведены в старинном городе Юрьев-Польский — он основан еще в 1152 году Юрием Долгоруким, также в Александрове, который в XVI веке был неформальной столицей Московского княжества, так как в течение 17 лет там проживал Иван Грозный. И в поселке Боголюбово, где расположен один из древнейших храмовых комплексов России.Передача данных за счет новых диапазонов стала быстрее в старинных домах с широкими стенами, что особенно актуально для исторических построек, которыми богата Владимирская земля. Настоящим архитектурным заповедником Юрьев-Польского является действующий Михайло-Архангельский монастырь. В обители работают историко-архитектурный и художественный музеи. Жемчужина местной архитектуры — Георгиевский собор — один из немногих домонгольских храмов России практически полностью покрыт уникальной белокаменной резьбой. В центре городка, где в 60-х годах снимали «Золотого теленка», едва ли не каждое строение — объект культурного наследия. Это, естественно, привлекает туристов, тем более, что Юрьев-Польский находится почти на одинаковом расстоянии от большинства объектов самого знаменитого туристического маршрута страны: в 50 км от Суздаля, в 60 км от Переславля-Залесского и в 80 км — от Владимира.«В будущем году Суздаль отметит свое 1000-летие, поэтому наш регион ожидает еще больше гостей, чем обычно. Мы уделяем большое внимание развитию сети в туристических локациях, как наиболее популярных, так и тех, куда добираются в основном только любители истории и старинной архитектуры. Кроме туристических маршрутов обновление сети затронуло и важные социальные объекты, в частности, крупнейшую школу в Коврове, рабочий поселок Асерхово. В общей сложности ускорение мобильного интернета почувствовали более 150 тысяч жителей и сотни тысяч гостей», — говорит директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.