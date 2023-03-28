Подрядчик уже приступил к возведению медучреждения, рассчитанного на 650 посещений в смену.

В Собинке до 2025 года за 610 млн рублей построят новую поликлинику. Об этом сообщает региональный минздрав.Подрядчик уже приступил к возведению медучреждения, рассчитанного на 650 посещений в смену. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2024 года. Он будет представлять из себя 4-этажный корпус площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.«В новой поликлинике будут созданы все условия для людей с ОВЗ: лифт, удобные широкие коридоры, открытая регистратура», - добавили в минздраве.Численность пациентов, которых будет обслуживать больница, превышает 40 тысяч человек. До момента постройки здания приём больных продолжат вести в старых помещениях.