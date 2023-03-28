В Успенском соборе археологи сделали важное открытие для истории архитектуры Владимиро-Суздальского...

В Успенском соборе археологи сделали важное открытие для истории архитектуры Владимиро-Суздальского зодчества.Во время подготовки Успенского собора города Владимира к реставрации ученые вновь сделали интереснейшее открытие - месторасположение апсид (алтарных полукружий) времен князя Андрея Боголюбского, сообщили в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Сейчас в полах храма ведутся зондажные раскрытия, ранее не планировавшиеся. При помощи зондажей архитекторы черпают сведения о техническом состоянии конструкций, о наличии или отсутствии полов предыдущего периода, об остатках архитектурных форм и т.д.“Зондажи, заложенные на глубину около полуметра в разных точках строения, вскрыли новые подробности истории Успенского собора. Например, под полами нашли большое скопление плитки предположительно середины XVI столетия, которая прослужила около полутора веков. Об этом свидетельствует характер ее истирания - местами толщина фрагментов составляет всего сантиметр!” - рассказывают в музееДля истории архитектуры Владимиро-Суздальского зодчества важнейшее открытие принес шурф, заложенный в алтарной части. Там найдены следы алтарной южной апсиды (дьяконника) храма Андрея Боголюбского – первого храма.«Собор был меньше, и эти существующие апсиды в эпоху Всеволода Большое Гнездо расширились. До сих пор их точное местоположение было неизвестно. А мы нашли отпечатки от камней и остатки кладки южной апсиды, и она была не там, где ее раньше рисовали, а чуть ближе, чем на планах Воронина. То есть теперь нам понятно, что конструкция была еще короче - приблизительно на полметра. Теперь мы сможем восстановить точные габариты алтарной части по имеющимся данным. У нас есть аналоги - Покрова на Нерли, Рождественский собор в Боголюбово, – все их строила одна и та же артель в одно и то же время. Найдя одну апсиду, мы реконструируем и две остальные», - добавил главный архитектор проектов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Дмитрий Яковлев.Часть находки, возможно, оставят в раскрытом виде, но увидеть ее в итоге смогут только мужчины, поскольку женщинам вход в алтарь церковь запрещает.Напомним, что в феврале во Владимире при обследовании Успенского собора под полом нашли фигурку ангела. Сейчас ее изучают искусствоведы и эксперты по декоративно-прикладному искусству, ангела перевезли в Москву. Из Института археологии РАН после описания и составления всех необходимых документов ангелочка передадут обратно во музей города Владимира.Фото Владимиро-Суздальский музей-заповедник