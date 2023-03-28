56-летнюю жительницу Вязников задержали полицейские. Об этом сообщают в пресс-службе областного УМВД. Известно, что феврале этого года женщина заказала стройматериалы стоимостью свыше 30

56-летнюю жительницу Вязников задержали полицейские. Об этом сообщают в пресс-службе областного УМВД. Известно, что феврале этого года женщина заказала стройматериалы стоимостью свыше 30 тысяч рублей от имени реально существующей организации в Меленках. Для этого фигурантка подделала документы. В тот же день похищенное имущество она перепродала за 20 тысяч рублей другому строймагазину. В марте фигурантка попыталась провернуть