Минобороны опробует инновационные фильтры для двигателей, которые создали в научно-техническом центре «Автосфера» при ВлГУ.

Разработку владимирских учёных испытают в зоне СВО. Минобороны опробует инновационные фильтры для двигателей, которые создали в научно-техническом центре «Автосфера» при ВлГУ.Их установят на военной технике. Главные преимущества - высокая эффективность, простота конструкции, низкая цена и возможность многоразового использования. Фильтры подходят для легковушек, автобусов и спецтехники.В планах учёных сотрудничество не только с МО, но и с Росгвардией.