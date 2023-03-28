Накануне на оперативке в мэрии Дмитрий Наумов подчеркнул, что ЦУГД должен ускорить локальный ремонт улиц.

Во Владимире ямы и колдобины заасфальтируют на 130 улицах. В городе продолжается кампания по ямочному ремонту дорог.Накануне на оперативке в мэрии Дмитрий Наумов подчеркнул, что ЦУГД должен ускорить локальный ремонт улиц. Утром, 28 марта, бригады коммунальщиков занимались восстановлением полотна на улице Тракторной. В планах на этой неделе выполнить работы на улицах Пугачева, Чапаева, Менделеева, Гастелло, Вокзальной, Большой Нижегородской, Гагарина, Добросельской, Юбилейной, в микрорайонах Пиганово и Спасское. В целом весной в городе запланировано заасфальтировать ухабы более чем на 130 городских улицах. Общий объём превысит 20 тысяч квадратных метров.Власти напоминают, что литая смесь с повышенным содержанием битума и минерального порошка позволяет ремонтировать полотно до наступления среднесуточной температуры выше +5 градусов Цельсия и выпадении незначительных осадков.