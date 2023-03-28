Владимирцы смогут увековечить фотографии своих родственников, принявших участие в Великой Отечественной войне. В честь подступающего праздника Дня Победы, жители областного центра могут

Владимирцы смогут увековечить фотографии своих родственников, принявших участие в Великой Отечественной войне. В честь подступающего праздника Дня Победы, жители областного центра могут предложить фотографии своих родственников для участия в фотопроекте под названием «Давайте вспомним поимённо военной той поры учителей!». Горожане должны предложить снимки членов семьи, работавших в годы ВОВ в школах. Для участия нужно заполнить