Владимирская прокуратура помогла восстановить жилищные права многодетной семье. В ведомстве выяснили, что женщина с 3-я несовершеннолетними проживала в доме №7 на улице Володарского.

Владимирская прокуратура помогла восстановить жилищные права многодетной семье. В ведомстве выяснили, что женщина с 3-я несовершеннолетними проживала в доме №7 на улице Володарского. Здание было построено в 1917 году и признан непригодным для жизни в 2016-м. Тем не менее, никаких мер по расселению и сносу дома органом местного самоуправления принято не было. Прокуратура направила в