Владимирский академический театр драмы представил первую премьеру весны - гротеск-фантазию Лес...

Владимирский академический театр драмы представил первую премьеру весны - гротеск-фантазию "Лес плюс".В свой профессиональный праздник владимирский академический театр драмы представил первую премьеру весны - гротеск-фантазию "Лес плюс". Спектакль поставлен по мотивам пьесы Островского "Лес".Режиссёр спектакля - Александр Мягченков. Это вторая его работа во Владимирском театре драмы. Первой была "Исповедь тенора". Приехал на премьеру и композитор Алексей Гарнизов. Он написал музыку к постановке. В главных ролях- заслуженный артист России Андрей Щербинин, Вячеслав Леонтьев, Анатолий Шалухин, Галина Фатхутдинова, Анна Зайцева, Эмиль Филиппов, Яна Иванчук. Спектакль о вечных ценностях - семье, любви, дружбе, преданности. В этой пьесе всё: и острая сатира, и глубокая драма.Борис Гунин, директор владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры РФ:- Юбилейный год Островского. Двухсотлетие. Одна из самых ярких его пьес- это, конечно, "Лес". И кроме того, на нашей площади установлена скульптурная композиция Счастливцев и Несчастливцев- провинциальные актёры, персонажи комедии Островского "Лес". Для нас всё это было логично и очевидно.