Прокурор подал иск в суд и выиграл его.

Во Владимире после вмешательства прокурора многодетную семью переселили из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Женщина и трое детей ютились в доме №7 «А» по улице Володарского, который построен ещё в 1917 году. В 2016 году здание признали непригодным для проживания и подлежащим сносу. Однако за шесть лет владимирцам так и не предоставили новую благоустроенную квартиру.Прокурор подал иск в суд и выиграл его. Многодетная семья уже справила новоселье.