Сейчас в полах памятника архитектуры ведутся зондажные раскрытия. Учёные изучают состояние конструкций и обнаруживают новые ценные находки.

Во Владимире во время подготовки Успенского собора к реставрации археологи нашли апсиды времён князя Андрея Боголюбского. Об этом рассказали во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.Сейчас в полах памятника архитектуры ведутся зондажные раскрытия. Учёные изучают состояние конструкций и обнаруживают новые ценные места.«Под полами нашли большое скопление плитки, предположительно, середины XVI века», - пояснили в ВСМЗ.Важнейшее открытие принёс шурф, заложенный в алтарной части. Найдены следы алтарной южной апсиды храма Андрея Боголюбского.«Тогда собор был меньше и до сих пор точное местоположение апсид оставалось неизвестным. Мы нашли отпечатки от камней и остатки кладки южной апсиды. Теперь мы сможем восстановить точные габариты алтарной части. Найдя одну апсиду, мы реконструируем и две остальные», - сообщают специалисты.Апсиды свидетельствуют о том, что раньше храм был меньше. Теперь археологи смогут восстановить точные размеры алтарной части святилища. Часть находки, возможно, оставят в открытом виде, но увидеть её смогут лишь мужчины, ведь женщинам вход в алтарь запрещён.