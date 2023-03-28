Накануне с ними встретился губернатор Александр Авдеев.

Во Владимир переселили две семьи из Артёмовска. Накануне с ними встретился губернатор Александр Авдеев.Беженцы размещены в пункте временного размещения. Первая семья уехала с территории Донбасса осенью. Вторая – в январе.«Они начинают жизнь с нуля. Одна из них даже планирует начать бизнес. Поможем. По всем их вопросам дал поручения», - подчеркнул глава региона по результатам общения с переселенцами.Всего в 26 владимирских ПВР проживает почти 3770 эвакуированных с Украины и ЛДНР человек. Они обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, власти помогают им с работой, учёбой, получением пособий и пенсий.Добавим, что в Артёмовске на протяжении последних месяцев