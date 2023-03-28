С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183117 владимирцев.

Во Владимирской области 28 марта выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 20 человек. Ещё по 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Суздальском, 4 - в Александровском, по 3 - в Юрьев-Польском, Вязниковском и Гороховецком, по 2 - в Киржачском и Петушинском, по 1 - в Камешковском, Меленковском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183117 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50684 заболевших во Владимире, 21718 - в Ковровском районе и 19862 - в Муроме.