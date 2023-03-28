Во Владимирской области администрацией поселка была проигнорирована незаконная...

Во Владимирской области администрацией поселка была проигнорирована незаконная свалка.Пресс-служба Гусь-Хрустального городского суда сообщила о завершении рассмотрения дела по иску к администрации одного из посёлков.Всё началось с того, что в Министерство природопользования и экологии Владимирской области обратился гражданин одного из посёлков с просьбой разобраться с множественными нарушениями требований законодательства по работе с производственными отходами.Далее была проведена проверка доводов с последующим осмотром территории, принадлежащей посёлку.В ходе осмотра было установлено наличие вывалов грунта и строительных отходов с фрагментами бетона, гравия, асфальта.Происхождение отходов установить не удалось.Загрязненная территория составила 17100 кв.м.Подтвержденные факты стали поводом для возбуждения дела об административном правонарушении по статье "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления".Позднее по вопросу загрязнения той же территории в министерство обратились и другие граждане.Теперь власти посёлка обязаны ликвидировать несанкционированную свалку отходов неизвестного химического состава и происхождения.Фото - pxfuel.com/en