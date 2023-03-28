Во Владимирской области благоустроят мемориальный комплекс в честь героев СССР: Юрия Гагарина и...

Во Владимирской области благоустроят мемориальный комплекс в честь героев СССР: Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.Герои неба. Двадцать седьмого марта, ровно 55 лет назад, в киржачском небе погибли герои СССР: первый космонавт планеты Юрий Гагарин и его лётный наставник Владимир Серёгин. Сегодня на месте крушения их самолета, близь деревни Новосёлово прошел памятный митинг. Все подробности - у Александра Сыпченко.В этот день у подножия 16 метровой стелы - всегда свежие цветы. 27 марта, 55 лет назад близ деревни Новосёлово обычный учебный полёт закончился трагедией. Первый космонавт планеты Юрий Гагарина и его наставник Владимир Серёгин разбились на своём МИГ-15. Наталья Гагарина, племянница Юрия Алексеевича едва сдерживает слезы, слишком живы воспоминания того страшного дня. Говорит, для неё дядя Юра всегда был олицетворением смелости и доброты. Тот, кто в истории навсегда останется ПЕРВЫМ, очень любил и ценил свою семью. Обожал жену Валентину Ивановну, дочерей.Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:- Всегда думал о том - хорошо ли дети покушали, как они проводят свое время. Чтобы они не болтались просто так, чтобы они играли и от него я запомнила одну фразу, которую несу по всей жизни- "Нет слова не могу, есть слово нужно".На траурном митинге - российские лётчики - космонавты, первые лица области, представители Роскосмоса, активисты патриотических объединений. Сейчас разрабатывается проект нового соглашения между Роскосмосом и правительством Владимирской области. Госкорпорация обязательно примет участие и в реконструкции мемориала. Юрий Гагарин - главный символ космической отрасли, говорит Алексей Халиуллин.Алексей Халиуллин, директор Центра взаимодействия с органами государственной власти госкорпорации "Роскосмос":- Соглашение будет направлено на развитие и сотрудничество по очень многим направлениям и сферам и конечно будет способствовать социально-экономическому развитию Владимирской области. Безусловно мероприятия посвященные памяти его памяти играют важнейшую роль для правильного воспитания подрастающего поколения.Эти 2 березы самолет Гагарина и Серегина срезал крылом за секунду до гибели. МИГ-15, который терпит крушение решено заменить идущим на взлет истребителем МИГ-29. Символом взлёта и покорения новых высот. Уже на этот строительный сезон запланирована его установка на постамент. Впереди - и благоустройство мемориального комплекса, подчёркивает губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Это и восстановление покрытий, установка самолета, в дальнейшем на пилонах возможно появятся имена отряда первых космонавтов, вообще космонавтов чтобы увековечить историю российской космонавтики.Место гибели летчиков - святое для каждого жителя нашей страны. Поэтому важно, чтобы мемориал не только привлекал тысячи туристов, но и был полностью отреставрирован, говорит депутат Государственной Думы Алексей Говырин.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Годы прошли и идут дальше, история нашей великой страны не останавливается, очевидно сегодня, что и Гагарин и Серегин были героями не только своего времени, но и нашей страны.В небольшой часовне рядом со стелой в день гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина традиционно зажигают десятки поминальных свечей. Эти маленькие огоньки- живое напоминание о героях Неба и Земли.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести Владимир