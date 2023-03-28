1 165 женщин Владимирского региона с начала 2023-го года получили пособие по беременности и родам. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 33 региону.

1 165 женщин Владимирского региона с начала 2023-го года получили пособие по беременности и родам. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 33 региону. Минимальный размер пособия на сегодняшний день составляет 74 757 рублей, а максимальная – 530 976 рублей. Сумма выплат в основном зависит от дохода родителя, сложностей родов,