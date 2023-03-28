Теперь подследственным грозит колония и крупные штрафы.

Во Владимирской области по обвинению в хищениях задержаны двое сотрудников учреждений Минобороны. После проверки, проведённой военной прокуратурой, под уголовные дела попали бывший замначальника «Центрального жилищно-коммунального управления» Анна К. и начальник регионального филиала «Росжилкомплекса» Александр С.По версии следствия, в 2017 году Анна К. будучи заместителем начальника ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» фиктивно устроила своего мужа слесарем-сантехником. За год семья незаконно получила более 400 тысяч рублей.В мае 2017 году замначальника ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Александр С. по аналогичной схеме устроил на работу своего знакомого. Банковская карта псевдосотрудника находилась у руководителя. За полтора года с учётом премий ему накапало 664 тысячи рублей. Позднее фигурант перешёл работать на пост начальника территориального отдела «Владимирский» филиала «Росжилкомплекса», также состоящего в структуре МО РФ.Теперь подследственным грозит колония и крупные штрафы.