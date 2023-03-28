Мониторинг ведётся при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.

Во Владимирской области из-за половодья подтоплено 22 дачи, пять мостов и три дороги. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Мониторинг обстановки ведётся при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек. Угроза подтопления жилья отсутствует. Жизнеобеспечение владимирцев не нарушено.«Зафиксировано подтопление 22 приусадебных участков в Судогде, перелив трёх отрезков дорог у деревень Мостищево, Кобяки и Труд, а также пяти мостов в деревнях Песочная, Рождествено, Чижово, Юрино и Волосово», - уточнили в спасательном ведомстве.После разведения понтонного моста через Клязьму в Вязниковском районе организована работа лодочной переправы. За последние сутки перевезено 111 человек.